Conheça os campeões do Torneio de Futsal do Dia do Trabalhador

Foi realizado neste final de semana, 29 e 30, o Torneio de Futsal em comemoração ao dia do trabalhador promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte .

Na categoria masculino, em primeiro lugar, ficou a equipe IPL Serviço Agrícola. A segunda colocação foi da equipe Entre Amigos e o terceiro lugar com o time da Total Seguros.

Já na feminina, a equipe campeã foi a Verde. Em segundo lugar ficou a equipe Branca.

Os jogos foram disputados no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Archilha.

A Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza a todos que participaram da competição, que foram essenciais para o sucesso do torneio. O evento contou com a presença do vereador Paulo Lupatini.

