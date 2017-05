Com a presença da Miss Brasil Raíssa Santana, Miss Mato Grosso do Sul será realizado dia 06 de maio em Costa Rica

Com apoio do Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, será realizado no próximo dia 06 de maio (sábado), no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso – “Nosso Sonho”, a partir da 21 horas, o Concurso Miss Mato Grosso do Sul “Be emotion” 2017.

“Será com todo certeza um grande evento que ficará marcado na história de Costa Rica. Já temos a presença confirmada da ilustre Miss Brasil 2016 Raíssa Santana e a atual Miss Mato Grosso do Sul Yara Deckener além de vários jornalistas, colunistas e empresários. É mais um evento que irá divulgar nossa cidade e nosso turismo”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

De acordo com o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa, “Costa Rica será a Capital da beleza feminina e neste concurso saíra a representante do nosso Estado para Miss Brasil “Be emotion” 2017”, comemora o gestor.

Por sua vez, o coordenador do evento no Estado Warner Willon destaca o potencial da cidade. “Costa Rica está entre as 100 cidades mais promissoras do País, podendo se tornar um polo regional turístico, por isso, foi escolhida para receber este belíssimo evento”, declarou.

O presidente da ACIACRI Anderson Ferreira Dias convida toda população de Costa Rica e região para prestigiar este grande evento. “Venha participar conosco e traga sua família para esse mega evento, que terá a presença de 20 candidatas que vão representar seus municípios e que estarão cumprindo agenda do concurso na cidade durante quatro dias, desta forma mostrando as belezas e qualidades de Costa Rica”, finalizou.

O evento é uma realização de Warner Willon e ACRIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica. Mais informações pelos telefones (67) 3247-1974/1107.