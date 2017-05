Prefeito Rogério Rosalin inaugurou a ampliação da UBS

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin e o secretário da Saúde, Fernando Nogueira Barbosa, vice-prefeito Fernando, realizaram o último dia 28, a inauguração da ampliação da Unidade Básica de Saúde Arindo Rodrigues da Silva, que irá ampliar os serviços oferecidos à população, com mais qualidade e eficiência. O novo local atende todas as exigências do Ministério da Saúde.

Nas ampliações foi feito investimento de R$ 108 mil reais, verba de emenda parlamentar do deputado federal Mandeta e contrapartida do municipio.

A nova UBS, ganhou um novo saguão de atendimento, uma farmácia, mas salas de atendimento,

Durante a inauguração, Rogério Rosalin foi muito cumprimentado pelos moradores e aproveitou o momento para agradecer a compreensão da população durante os transtornos da realização das obras.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

Em seu pronunciamento, o prefeito fez questão de agradecer a cada um dos ex-vereadores que ajudaram na busca da emenda da UBS e afirmou que hoje o povo de Figueirão, tem no Legislativo pessoas comprometidas com as necessidades da população.

Rosalin afirmou que o seu município é hoje um dos que tem a menor arrecadação do estado, em torno de R$ 1.320.000.00 (um milhão trezentos e vinte mil reais) e ainda teve uma perca em torno de R$ 700 mil ao ano do ICMS.

“Somos muito criticados, aonde afirmam que a nossa administração, planeja muito e executa pouco, mas Figueirão não vai ser o que era no passado, um município que foi destaque no estado pela falta de planejamento. A população pode ter certeza, nossa administração é feita em cima de planejamento, comigo nós não erramos, iremos fazer o certo sim, para que povo tenha uma vida digna e cada vez mais melhor. Estamos administrando com bastante cuidado, estamos realizando uma administração com total transparência, sempre pensando primeiro no município e isso nos tem credenciado para trabalhar com vontade. Fizemos sim, vários cortes, mas com sabedoria para não prejudicar o atendimento a nossa população” salientou o prefeito.

Rosalin também destacou em seu pronunciamento o trabalho de parceira com seu vice-prefeito Fernando Martins, da importância da dedicação do secretário de saúde, Fernando Nogueira e de toda a equipe de colaboradores da saúde, que não tem medidos esforços para que o povo tenha qualidade de vida.

Ainda em relação a saúde, Rogério fez questão de destacar a parceria com o hospital do Câncer, que somente naquele momento realizou, mais de 40 atendimentos a população. Falou também das melhorias como a alocação de um imóvel em Campo Grande, para ser usado como casa de apoio a população que necessitam de atendimento médico e agora tem um local para repousar.

UTI Móvel

Após a inauguração o prefeito Rogério Rosalin, acompanhado dos deputados presentes, recebeu a chave de uma Ambulância UTI móvel, adquiridas no valor de R$ 350 mil, através de verbas coletiva dos deputados, solicitadas pelos vereadores da cidade; Junior Mochi R$ 70 mil (vereadores Edegar e Junior); Onevan de Matos R$ 90 mil (Vereador Roni); Beto Pereira R$ 50 mil (vereador Edinho); Mara Caseiro R$ 20 mil (vereador Carlitão) e Coronel Davi R$ 20 mil (vereador Tigrão).

O presidente da Assembléia Legislativa, Junior Mochi, disse quem seu discurso, que o prefeito Rogério Rosalin é um exemplo de gestão e confiança, que tem trabalhado com responsabilidade e isso tem consigo trazer credibilidade e respaldo político para o município. “ A população pode ter certeza, Figueirão é vista com outros olhos perante toda classe empresarial, politica, devido a administração responsável de Rogério Rosalin e Fernando Martins”.

O deputado Beto Pereira, também enalteceu o trabalho de responsabilidade, de renovação, de transparência do prefeito Rogério Rosalin, frente ao município, todo ele embasado em levar o bem comum para os Figueirenses.

Participaram da cerimônia de inauguração da obra, os Deputados Jr Mochi, Beto Pereira, e o assessor do dep. Onevan de Matos, Fernando Ortega, os vereadores Roni Silva, Flávia Maria Bravo, Carlos Pereira Ramos, Edegar de Lima, Tiago de Souza, Marcelo Martins, Luciene Teodoro, Diretor do Hospital, Cléverson de Souza, coordenadora da UBS Cízia Izabel, diretor financeiro do HCAA Claudio Osório Machado, Miriam Moreira Miranda, vice pres. do HCAA, e o prefeito de Camapuã Delano

Comentários