Figueirão realizou Leilão para hospital de Câncer de Campo Grande arrecadação foi de R$ 110 mil

No último sábado, foi realizado no município de Figueirão, a terceira edição do Leilão pela Vida organizado pela Prefeitura Municipal de Figueirão, em parceria com o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA), que resultou numa arrecadação de R$ 110 mil reais.

O sucesso deste evento está baseado no bom relacionamento forte que o prefeito Rogério Rosalin e o produtor rural Rubens Catenacci tem no meio social, político e empresarial, devido a suas credibilidades, realizando um trabalho sério e competente no âmbito geral. Tudo isso, faz com Figueirão sempre seja vista com bons Olhos. Rogerio Rosalin é Exemplo de gestão e confiança.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

O leilão teve a presença do empresário José Carlos Grubisich, presidente da eldorado celulose, dos deputados estaduais Junior Mochi, Beto Pereira e representante de Onevan de Matos, e vários outros empresários renomados da região.

Durante a realização do leilão o prefeito Rosalin, fez a entrega de uma cesta de presente para cada funcionário (a) do hospital Alfredo Abrão, que trabalharam no período da manhã com a realização de exames. O comandante da Policia Militar recebeu uma placa de homenagem aos relevantes serviços prestados para a segurança da população

Cerca de R$ 110 mil foram arrecadados na terceira edição, que receberá o montante para arcar com seus custos. O leilão aconteceu neste sábado (29), no Tatersal da Fazenda 3R.

Nos dois primeiros leilões foram entregues R$ 1,4 milhão na primeira edição e R$ 371 mil na segunda. “O montante arrecadado foi uma grande conquista em meio à crise financeira que atravessamos, gostaria de agradecer imensamente a todos que colaboraram em especial a equipe da Secretaria de Saúde, que não mediram esforços para realizar essa grande mobilização em prol de todos que utilizam os serviços prestados pelo HCAA” enfatizou o Secretário de Saúde Fernando Nogueira.

“A ação conjunta demonstra que Figueirão mantém uma tradição, contribuindo anualmente para que o Hospital de Câncer permaneça atendendo não só a população figueirãoense, mas, sobretudo quem necessita de apoio. Prova disto está na soma das três edições realizadas em Figueirão, que acumulam mais de R$ 1.800.000,00 arrecadados em prol da manutenção desta instituição que tanto ajuda e se compadece com a vulnerabilidade de cada cidadão que sofre com esta doença traiçoeira”, destacou o prefeito Rogério Rosalin, ao comemorar os resultados.

Comentários