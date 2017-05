Costa Rica 37 anos: são tantas conquistas que a festa vai durar nove dias, confira a programação

Em 2017 Costa Rica – MS completa 37 anos de Emancipação Político-Administrativa e o Governo Municipal preparou uma grande festa para comemorar. A programação começa no próximo sábado, 06 de maio de 2017, com o Miss Mato Grosso do Sul, em seguida haverá inaugurações e entrega de obras e eventos esportivos como o Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (maratona).

“Cada vez que Costa Rica completa mais um ano devemos agradecer pelo que vem sendo feito e olhar para frente para que possamos seguir com novos desafios e novas conquistas, sempre em busca do que é melhor para nossa população, por isso, elaboramos uma vasta agenda de festividades que ficará marcada por realizarmos vários eventos de grande expressão no Estado e no Centro-oeste”, destacou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa que convida toda a população para prestigiar as atividades alusivas ao 37º aniversário de Costa Rica.

Confira abaixo a programação completa que vai durar nove dias com eventos organizados pela sociedade civil e por entidades parceiras do Governo de Costa Rica;

Dia: 06 de maio (sábado)

Evento: Concurso Miss Mato Grosso do Sul 2017

Local: Espaço Conviver às 21h.

Dia: 07 de maio(domingo)

Evento: Projeto Dança Costa Rica “Dançar é saúde”

Local: Parque Ecológico às 16h.

Dia: 08 de maio (segunda-feira)

Evento: Sessão Solene de Entrega da “Comenda do Mérito Legislativo” – “Medalha José Ferreira da Costa”

Local: Câmara Municipal às 19h.

Dia: 09 de maio (terça-feira)

Evento: Reunião Socioeducativa do Bolsa Família/Costa Rica sem Drogas

Local: Espaço Conviver às 18h.

Dia: 10 de maio(quarta-feira)

Evento: 18ª Edição da Feira Rica

Local: Mercado do Produtor às 18h.

Dia: 11 de maio (quinta-feira)

Evento: Cristo no Cerrado

Palestra com Sérgio Harfouche – Promotor de Justiça da Infância e Juventude

Local: Espaço Conviver às 19h.

Dia: 12 de maio(sexta-feira)

Evento: Desfile comemorativo do aniversário de Costa Rica

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet às 07h30min

12 de maio (sexta-feira)

Evento: Inaugurações e Lançamentos de Obras

Às 14h, local a definir

12 de maio (sexta-feira)

Evento: Abertura Oficial da etapa de Laço Comprido

Local: Clube do Laço 3D às 19h.

Dia: 13 de maio (sábado)

Evento: Abertura Oficial do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (Maratona)

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet às 19h.

Dia: 14 de maio (domingo)

Evento: Largada da Prova do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (Maratona)

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet às 08h.

14 de maio (domingo)

Evento: 3ª Edição da Queima do Alho

Local: Clube de Laço 3D Três Divisas às 11h.

14 de maio (domingo)

Evento: Encerramento e Premiação do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (Maratona)

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet às 15h.

Fonte: ASSECOM/PMCR

