Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Resumos não divulgado pela emissora dos últimos capítulos.

NOVO MUNDO

Anna não se conforma com a censura a seu livro. Cecília confidencia a Diara que está apaixonada por Libério. Thomas exige que Elvira convença Anna de que tem uma família feliz com Joaquim. Joaquim questiona Pedro sobre as mudanças no livro de Anna. Anna desmaia depois de autografar os livros. Jurema torce para Piatã se casar com Jacira. Joaquim afirma a Dom Pedro que não descuidará de sua segurança. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Benedita sugere que Felício denuncie Domitila à Polícia. Licurgo e Germana compram escravas, mas não conseguem se comunicar. Jacira tenta ensinar Piatã a caçar. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.

ROCK STORY

Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio e não o procurou. Nelson conta que Amanda entrou para o Galáxia do Axé. Para afastar Léo de Stefany, Manu pede a Lázaro que organize uma turnê para eles na Europa. Léo avisa a Stefany que Néia concordou em ensiná-la a cozinhar. Marisa questiona Alex sobre a importância do caderno que ele deixou em sua casa. Haroldo demite Yasmin. Diana chora quando Chiara mostra o vestido que Gui comprou para a menina usar no casamento dele com Júlia. Yasmin beija Tiago. Gui avisa a Diana que Chiara não irá mais morar com ela.

A FORÇA DO QUERER

Bibi defende Ritinha e Joyce se irrita. Anita critica Cibele por acabar com seu casamento. Eugênio repreende Ruy. Edinalva é impedida de entrar na empresa C.Garcia. Joyce discute com Silvana sobre a decisão de Eugênio para o caso de Ruy. Abel comenta com Nazaré que falará com a advogada para entrar com o pedido de divórcio do filho. Zeca troca mensagens com Jeiza. Nazaré teme pelo namoro do sobrinho. Ivana questiona Joyce sobre sua discussão com Silvana. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Eurico decide conversar com Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio briga com Eurico por causa de Edinalva. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Ruy liga para Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy.

OS DIAS ERAM ASSIM

Cátia ajuda Renato e Gustavo a fugir, mas acaba sendo presa. Gustavo afirma que Renato precisa ir com ele para o Chile. Gustavo e Renato se separam e o primeiro acaba preso. Cora observa as joias de Kiki. O homem que fotografou Alice aparece na delegacia e Vitor confisca sua câmera. Arnaldo manda Amaral não fazer nada contra Cátia. Renato avisa a Vera que viajará com Gustavo. Alice vê Gustavo ser preso. Josias e Natália se preocupam com Cátia. Vera pede ajuda a Toni. Alice alerta Renato sobre a prisão de Gustavo e implora que o namorado fuja do país. Vera vai à delegacia e consegue falar com Gustavo. Samuel explica a Renato o que ele deve fazer para chegar ao Chile. Alice sofre por causa de Renato. Arnaldo e Amaral fazem um acordo com Vera para manter a integridade de Gustavo.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

CARINHA DE ANJO

Gustavo chega ao hospital preocupado com a saúde da filha. Dulce Maria fica mais calma ao saber que seu pai está no hospital. Juju grava um novo vídeo para seu vlog com Zeca e seu amigo, Viny, onde cada um canta a música do outro. Madre Superiora conversa com Bárbara e Frida sobre o ocorrido com Dulce e diz para que elas pensem bem da próxima vez. Frida diz para Bárbara que dessa vez elas exageraram. Nicole vai ao hospital e não gosta de ver Verônica. Nicole aproveita para dizer para Gustavo que foi ela quem resgatou Dulce e que sabe quem foi a responsável pelo acidente, mas Gustavo encerra o assunto e diz que cuidar de Dulce é a prioridade.

NOVELA DA BAND

EZEL

Tefo deixa Sebnem escapar mas ela volta para entregar o endereço de Serdar a Ezel. Ezel vai à casa de Serdar e encontra Eysan e Yan juntos. Cengiz descobre que Ezel levou Yan à força para a casa de Muntaz.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio diz à Malvina que vai casar Belchior com Isaura. Henrique vê Isaura beijar Álvaro. André leva Rosa para o quilombo. Leôncio conta a Belchior que vai casá-lo com Isaura. Belchior diz a Leôncio que Isaura está com Álvaro. Leôncio bate em Isaura e diz que vai casá-la com Belchior. Isaura é colocada no tronco. Tomásia recebe a carta de Diogo. Sebastião se sente só. Perpétua se sente mal e manda avisar Álvaro. Belchior visita Isaura na senzala. Leôncio revela a Francisco detalhes de seu plano.

O RICO E LAZARO

Lior golpeia Rato e salva a vida de Asher. Sargão se despede de Nabucodonosor. Dalila diz que Raquel está comendo muito. Edissa avisa que não se casará com Joaquim. rioque se oferece para chamar Hurzabum na Casa da Lua. Matias beija Gadise. Rabe-Sáris se recusa a ajudar Tamir e Shamir. Kassaia pede para Matias fazer algumas anotações. Nebuzaradã chega e estranha a presença do hebreu no quarto da princesa. Nitócris procura Sammu-Ramat e pergunta desde quando ela se deita com Nebuzaradã. Asher conversa com Lior. Em conversa com Ravina e Zadoque, Zac assume seu sentimento por Joana. Fassur chega. Nebuzaradã ameaça Matias e finge uma crise de ciúmes. Nitócris avisa à Sammu sobre seu desejo pelo poder. Zac discute com Fassur. Asher e Lior tentam se livrar dos morcegos na mina de cobre. Arioque dá o recado a Hurzabum e flerta com Shag-Shag. Joaquim fala sobre seu amor por Edissa. Aspenaz avisa que Sargão está de partida. Zabaia desrespeita Shag-Shag e Arioque o ameaça. Nabucodonosor se despede de Sargão. Hurzabum toca flauta para Amitis. Neusta pede conselhos a Daniel. Chaim estranha o comportamento ousado e carinhoso de Elga. Aspenaz avisa ao rei sobre o encontro da rainha com o músico. Sammu-Ramat encontra Beroso e faz perguntas sobre Nitócris. Dalila costura para a princesa no palácio. Hurzabum fica tenso ao ver o rei se aproximar. Zac e Absalom vão até a casa de Ravina. Na mina de cobre, Asher e Lior são surpreendidos com a chegada de alguns oficiais.

