Jovens de Chapadão capotam na BR 060 no trevo da Fazenda Campo

Ricardo Cazuza e Adebauer Amorim, foram mais uma das vítimas de acidente na BR 060, no trevo da fazenda Campo, próximo à divisa com GO, devido as péssimas sinalização que existe no local. Eles são moradores de Chapadão do Sul.

Os jovens retornavam de Chapadão do Céu- GO, para Chapadão do Sul, quando ao entrar no trevo bateram a roda traseira, que soltou e o carro rodou sob a pista motorista. Ricardo perdeu o controle do VW Fox, placas, TL MB 2016 e capotou, parando cerca de 20 metros na lavoura da FCB.

O passageiro Amorim, foi socorrido pelos bombeiros e Corpo de Bombeiros e um voluntário da Cruz Vermelha e foi encaminhado ao Hospital com corte na cabeça. Ricardo afirmou que estava bem e recusou o atendimento médico.

Esse é o terceiro acidente que ocorreu nos últimos 45 dias. O local é mal sinalizado e muito escuro

A polícia militar, foi ao local ajudou no controle do transito e após conversar com o motorista, percebeu que o mesmo não apresentava teor alcoólico.

