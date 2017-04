Sindicato rural de Figueirão desponta em capacitações de trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais na região norte

Com pouco mais de 4 mil habitantes, Figueirão tem muito a comemorar. O trabalho do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Sindicato Rural, do município, vem capacitando a mão de obra local, que tem também o apoio da Administração do Prefeito Municipal Rogério Rosalin.

Na última sexta-feira (28) foi realizada no Salão Paroquial da cidade a cerimônia de entrega dos certificados, para alunos que passaram pelos cursos de Formação Profissional Rural e Promoção Social em 2016. Ao todo mais de 400 pessoas fizeram as qualificações em 2016.

O cerimonial teve a presença de diretores da SENAR, FAMASUL, do prefeito Rogério Rosalin, do Presidente do Sindicato Rural, Gilmar e do pecuarista e grande incentivador e colaborador, Rubens Catenecci.

O prefeito Rogério Rosalin, parabenizou os concluintes do curso, salientou da importância da qualificação das pessoas e agradeceu ao SENAR e ao Sindicato Rural do Município, pela parceria e lembrou que Figueirão é um dos únicos municípios do estado que tem um convênio anual com Sindicato Rural.

O presidente do Sindicato Rural Gilmar, agradeceu o SENAR por esta parceria que muito tem contribuído para o município e as famílias, a prefeitura municipal na administração do Rogério Rosalin e confirmou que a entidade vai continuar apoiando e incentivando novos cursos profissionalizantes, que já provou que tem auxiliado em muito na arrecadação da vida das famílias.

O Programa de Extensão em Gestão de Pessoas no Setor Rural oferece ensino que promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e empreendedores, integrando-o com os objetivos das propriedades rurais e da legislação trabalhista.

A economia do município tem como destaque a pecuária de corte, com um rebanho superior a 250 mil cabeças de bovinos. Esse número justifica o atendimento proporcionado pelo Senar/MS onde os cursos mais solicitados no ano passado foram aplicação de medicamentos e inseminação artificial.

“Se comparar a quantidade de habitantes pelo número de capacitados, o dado é bem significativo. A oportunidade para o Senar estar em Figueirão de forma tão expressiva é muito relevante. Nós chegamos juntos com o desenvolvimento da região e isso dá uma alavancada na produção”, aponta a diretora-secretária do Sistema Famasul e coordenadora educacional do Senar/MS, Terezinha Cândido.

A procura por conhecimento não foi só na ‘lida’ com os bovinos. A iniciativa também abrangeu outras áreas como a gastronomia, com os cursos de produção de pães e salgados, e produção de biscoitos, bolos simples e confeitados. Além disso, capacitações em artesanato em palha de milho e ponto cruz e corte e costura também foram ofertados.

“Para as pessoas dessa região o sindicato rural é a referência na formação de mão de obra. Trabalhamos em alinhamento com parceiros públicos, potencializando a nossa missão de transformar vidas superando dificuldades”, explica a coordenadora educacional.

O trabalho do Senar/MS tem impulsionado o setor em Figueirão. O Departamento de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG da instituição atende hoje ao todo 57 produtores com os programas “Mais Leite”, “Mais Inovação” e “Hortifruti Legal”. Em 2016 técnicos do ATeG registraram uma receita de 209 mil reais na comercialização dos 20 produtores do hortifrúti em Figueirão. Entre os produtos campeões de vendas estão: milho, mandioca, melancia e alface.

