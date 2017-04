Costa Rica – Polícia civil resgata adolescente e recém-nascido subtraídos

No dia 24 de abril de 2017 a Sra. R. J. T. (41 anos) noticiou na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica o sumiço da adolescente V. T. C. (14 anos) e a recém-nascido M. E. T. (13 dias), filha e neta da comunicante, respectivamente. Segundo relatos da comunicante o autor dos fatos seria o padrasto, Sr. J. M. M. (42 anos), acusado de ser o pai do recém-nascido.

O fato foi registrado como subtração de incapaz. Imediatamente, a Autoridade Policial, considerou a gravidade potencial da notícia e empenhou as equipes do SIG da Polícia Civil.

Várias foram as diligencias realizadas pelo SIG de Costa Rica, com buscas na área rural desta comarca e cidades circunvizinhas.

Seis dias após as investigações e diligências ininterruptas, equipe do SIG de Costa Rica localizou a adolescente e o recém-nascido subtraídos, numa região de pantanal, na comarca de Coxim, distante de Costa Rica 260km, aproximadamente. Ao perceber a ação policial, o suposto autor dos fatos evadiu-se em meio à região pantanosa, tomando rumo incerto e ignorado até o momento.

A equipe deliberou por priorizar atenção especial às vítimas, encaminhando-as até a Delegacia de Polícia Civil de Coxim e procedendo à respectiva entrega ao Conselho Tutelar local. As diligências estão em andamento.

A princípio, o autor responderá por subtração de incapaz, mas poderá responder criminalmente por sequestro e estupro de vulnerável. A genitora da adolescente e o Conselho Tutelar local já foram comunicados acerca dos fatos para adoção das providências legais cabíveis. Polícia Civil, compromisso com a verdade de justiça.

informações policia civil

Comentários