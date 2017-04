Silagem de mandioca aumenta produção de leite

Composto tem baixo custo, alvo teor proteico e efeito fitoterápico de combate aos carrapatos.

Um dos itens que mais impactam nos custos de produção da atividade leiteira é a suplementação alimentar do rebanho, responsável por um aumento mínimo de 60% no valor final investido com cada animal. A utilização da silagem feita a partir das folhas e ramos da mandioca é uma alternativa que vem demonstrando viabilidade para o produtor de leite, em razão do baixo custo de produção, alto teor proteico e o efeito fitoterápico de combate aos carrapatos.

A comprovação antiparasitária no rebanho foi identificada pelo produtor, José Ivo de Souza, na estância São José, localizada no município de Anaurilândia. Souza integra um grupo de 50 produtores assistidos no município pelo programa Mais Leite, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS).

Os resultados imediatos identificados pelo produtor foram percebidos inicialmente nos custos com a compra de ração (gastava 480 kg com ração mensalmente) e o aumento na produção de leite que aumentou em 25 litros diários, após o consumo da fenagem. “As vacas aceitaram muito bem e produzem mais. O que mais chamou a atenção foi que os carrapatos dos animais mudaram de coloração, murchavam e caiam, a partir de 15 dias consumindo a silagem.”

O técnico de campo, Ronaldo Bandoch, esclarece a ação da planta no organismo animal. “A mandioca possui um composto químico chamado ácido cianídrico. Quando este material passa pelo processo de moagem, a maior parte da toxina se evapora com a secagem, entretanto, os resíduos que permanecem são digeridos pelos animais e expelidos pelo suor agindo como um repelente contra estes parasitas.”

