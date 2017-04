Sebrae realiza curso de Plano de Negócios para empreendedores de Chapadão do Céu

Nos dias 25, 26 e 27 de abril, aconteceu em Chapadão do Céu um Curso para elaborar um Plano de Negócios.

O curso foi realizado em parceria entre o SEBRAE, GOIÁS FOMENTO, INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e SED (Secretaria de Desenvolvimento).

As palestras foram ministradas por Edgar Cândido Martins, Consultor e Instrutor Credenciado do Sebrae em Goiás.

O tema foi como montar um plano de negócios, aplicá-lo no dia a dia das empresas, as atividades de marketing, financeiras, e a maneira correta de utilizar os recursos. Foi abordado também a maneira correta de registrar e patentear marcas, e ter sucesso, visto que no Brasil de cada 10 empresas abertas, 07 fecham no primeiro ano.

Estiveram presentes mais de 35 participantes de diferentes empresas do município.

O Curso é um requisito para pleitear o Crédito Produtivo, disponível pela Goiás Fomento, que disponibiliza até R$ 50.000,00 com taxa de 0,8% em até 36 meses com seis meses de Carência

O mesmo pode ser solicitado na Sede da Entidade localizada na

Avenida Goiás, Nº 91, Centro – Goiânia

www.goiasfomento.com

Telefones de contato

(62) 3216-4900

Ou em Chapadão do Céu, através do Agente Credenciado

Na rua Guapeva número 58, na secretaria de Industria e Comercio

Ou pelo telefone 64-3634-1942 – Falar com Soren Ulysses

Comentários