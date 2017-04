Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Faça de tudo para melhorar suas condições sociais, amorosas profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Os passeios estão favorecidos, bem como os contatos pessoais. Novos projetos com relação a sua vida particular podem acontecer.

TOURO – Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você terá hoje. O trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem a render bons lucros. Favorável para poupar o seu dinheiro.

GÊMEOS – Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba, pois, que devido à influência de Vênus você estará predisposto para isso. Ótimo para tratar de seu casamento e do trabalho.

CÂNCER – Não é conveniente aventurar- se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Tudo isso se deve a magnífica influência da lua. Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida.

LEÃO – O lado financeiro ainda estará indo muito bem, o que o deixará com uma incrível segurança neste sentido. Mas, será na família e nos amigos que você estará mais ligado. Você poderá receber ajuda de uma pessoa mais velha. Dificuldades familiares.

VIRGEM – Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus projetos e aprimorar suas ideias. Receberá informações úteis e promissoras. Dia feliz para a vida amorosa. O momento é bom para expor seus projetos.

LIBRA – Neste período, altamente positivo astrologicamente, você encontrará em uma pessoa da sua família todo o apoio necessário para concluir seus mais audaciosos planos de vida. Prepare- se, tudo leva a crer que será seduzido inesperadamente por uma pessoa do seu círculo de amizades.

ESCORPIÃO- Hoje, você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua amizade. Evite a pressa, ao realizar negócios, e não se precipite, em seu campo profissional. Êxito amoroso e sentimental.

SAGITÁRIO – Muito bom fluxo astral as transações relacionadas com terras, propriedades, mudanças e a compra e venda de metais, joias e pedras preciosas. Contudo não descuide de seus familiares e seja mais arrojado.

CAPRICÓRNIO – Momento em que haverá disputas, dificuldades, que só serão abatidas com muito otimismo e força de vontade. Evite os perigos de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões, no campo profissional.

AQUÁRIO – O dia é indicador de êxito em questão financeira e em tudo que está relacionado com o seu progresso de um modo geral. Pode solicitar a colaboração alheia, que será prontamente atendido. Êxito amoroso e boa saúde.

PEIXES – Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a sua elevação geral neste dia. Contudo, não se mostre demasiadamente orgulhoso e dê mais atenção às pessoas queridas. Não descuide da saúde e não se precipite em nada.

