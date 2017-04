Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

NOVO MUNDO

Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Chalaça desconfia das intenções de Domitila. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro.

ROCK STORY

Edith resolve dançar no Rebola Embola com Glenda. Léo sugere que ele e Manu façam um show em Mesquita. Manu afirma a Lázaro que não deixará Léo ficar com Stefany. Marisa preocupa Romildo e William ao garantir que descobrirá o segredo do caderno de Alex. Zac diz a Gui que emprestará o apartamento da mãe para Jaílson morar com os irmãos. Yasmin garante a Néia e Léo que é apenas amiga de Tiago. Diana vai para um SPA e deixa Chiara na gravadora. Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio de Janeiro e não o procurou.

A FORÇA DO QUERER

Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Ivana obriga Ruy a resolver o problema de Ritinha. Abel pede para Cândida conseguir o telefone da advogada do filho. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Eugênio chega à casa de Heleninha. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.

OS DIAS ERAM ASSIM

NOVELAS DO SBT

RUBI

O QUE A VIDA ME ROBOU

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali salva Azad da morte. Ezel prende Serdar num galpão, fazendo-o contar como armou o plano para incriminar Omer e sobre ter matado Mert por engano. Tefo pede Sebnem em casamento e ela aceita. Bade pede demissão da boate, mas Ezel pede que ela fique. Eysan aparece no galpão e aponta uma arma para Serdar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O RICOE LAZARO

