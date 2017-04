Trabalhador morre após ser atingido por madeira e cair embaixo de trator

O trabalhador rural, Adilson Rigueiro de Almeida, de 47 anos, morreu após ser atropelado por um trator durante trabalho em uma fazenda localizada em Rochedo.

Por volta de 11 horas de ontem (27), Adilson estava junto com o patrão e mais alguns funcionários, arrancando palanques para a construção de um galpão.

No momento do acidente, o trabalhador estava na concha do trator que era manuseado pelo dono do local. Em determinado momento, um poste de madeira escorregou, atingindo Adilson que caiu embaixo do trator. Ele foi atropelado por uma das rodas e sofreu lesões graves.

Os funcionários ligaram para o hospital municipal solicitando uma ambulância, mas o dono colocou Adilson no carro e durante o percurso, encontrou a ambulância. Enfermeiros tentaram reanimar o trabalhador, mas ele não resistiu e morreu.

*Campo Grande News

Comentários