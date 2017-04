Na manhã desta sexta-feira(28),a Rodovia MS 306 que liga Costa Rica – MS à Chapadão do Sul amanheceu fechada por manifestantes que são contra as reformas do Governo Federal.

Os protestos deverá ser encerrado por volta das 12 horas (br)

Os manifestantes, pode se perceber que são vários ônibus de uma empresa sucroalcooleira da região, estão parados ao meio dos veículos e de acordo com informações está tranquilo a paralisação.

