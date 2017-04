Prefeitura restabelece sinal do SBT em Chapadão do Sul

No começo desta semana, a Prefeitura de Chapadão do Sul constatou que o sinal do SBT em Chapadão do Sul apresentava falhas. A Secretaria de Cultura e Esporte, responsável pelo sinal no município, acionou os técnicos da empresa, em Campo Grande, para que o reparo fosse realizado.

Na quinta-feira, 27, o conserto foi realizado e o sinal já funciona normalmente. O problema era no software de transmissão. A antena está localizada próxima a Associação Gileade.

A Secretaria de Cultura e Esporte também informa que está realizando uma análise para instalar mais um canal de televisão em Chapadão do Sul, além de buscar melhorias para que o canal da Rede Globo seja transmitido em sinal digital.

O projeto depende da viabilização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, assim, a Prefeitura está iniciando para que o Projeto seja realizado.

*Assecom PMCS

