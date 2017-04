Prefeitura de Chapadão do Sul participou de curso da Rede Sincov

A série de seminários municipais visando a capacitação de técnicos no Siconv (Sistema de Convênios) começou por Paranaíba na quarta-feira (26), onde o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, esteve juntamente com o diretor-executivo da entidade, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, reforçando a importância da adesão dos municípios nessa ferramenta, cujo objetivo principal é o treinamento para elaboração de projetos que possam ser custeados pela União.

Representando a Prefeitura de Chapadão do Sul, esteve presente a secretária de Infraestruturas e Projetos, Sônia Maran e a diretora de departamento Alinéia da Rosa.

Além de Chapadão do Sul, participaram os municípios de Selvíria, Aparecida do Taboado, Inocência, Cassilândia, Paranaíba, Paraíso das Águas, Figueirão e Costa Rica.

De acordo com a Assomasul, responsável pela organização dos seminários em parceria com o governo do Estado e o Ministério do Planejamento, entre as vantagens estão à agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira.

Na prática, por meio do treinamento oferecido, de 16h, vai ser possível captar recursos federais para as prefeituras.

Para Sônia Maran, o curso foi uma grande oportunidade para o munícipio conseguir cada vez mais recursos para a administração da cidade. “A Assomasul está de parabéns pela realização do evento. Ela disponibilizou este importante curso, totalmente prático, sem nenhum custo de inscrição, ainda mais nestes tempo de crise. Já temos projetos cadastros na área de construção e aquisição de equipamentos e caminhões”, ressalta a secretária.

SINCONV

O Siconv (Sistema de Convênios) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira.

A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.

*Assecom PMCS

