Prefeito divulga nota quanto ao seu posicionamento sobre a greve de sexta-feira

O Governo de Costa Rica – MS tomou conhecimento nesta quinta-feira, 27 de abril de 2017, que o SIMCOR – Sindicato dos Servidores Municipais – mobilizou a classe dos professores e alguns funcionários para participarem da greve nacional que será realizada nesta sexta-feira, 28 de abril.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa esclarece que a greve é um instrumento legal. Instrumento este que serve de pressão para conseguir o que se busca. “A greve no Brasil, é um direito de todos e, quando a sociedade se organiza, temos que respeitar”, enfatizou o Chefe do Executivo.

Por outro lado, o prefeito condena a atitude do presidente do SIMCOR José Edson Narcizo Gonçalves que organiza muito mal o movimento na cidade. “O sindicalista ao convocar a greve dos professores deveria comunicar todos os pais e alunos, principalmente dos Centros de Educação Infantil, que amanhã não haverá expediente, pois ao fazer o comunicado de última hora, prejudica diretamente toda população”.

“Deste modo, pela falta de organização, somos contra a greve a ser realizada no município, mas a respeitamos democraticamente. Uma greve bem organizada deve ser comunicada com antecedência a todos os usuários do Poder Público, no caso da educação, aos professores e pais dos alunos”, afirmou o prefeito Waldeli.

Conforme o Chefe do Executivo, todos os servidores que aderirem à greve, terão que compensar o dia de serviço. “Não iremos fazer o desconto em folha para não prejudicar, mas será preciso compensar em outro dia de trabalho. Reafirmo, somos contra pela falta de organização do sindicato, mas a respeitamos de forma democrática”, finalizou o prefeito.

Foto: Produção/ASSECOM

