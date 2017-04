Polícia Rodoviária alerta para perigo de acidente na Ponte Alencastro

A Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais, está alertando os usuários da BR 497 para tomarem cuidado com um buraco na entrada da Ponte Alencastro, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Uma das placas de dilatação da ponte se soltou, o que ocasionando um buraco de pequena profundidade na entrada da ponte pelo lado de Minas Gerais. Apesar de pequeno o buraco tem tamanho suficiente para causar danos aos veículos ou acidentes.

A Polícia Rodoviária Estadual de Minas afirma já ter feito contato com o DER solicitando a solução do problema. Profissionais do órgão já vistoriaram o local e entrado com o processo de licitação para que uma empresa autorizada dê início ao serviço.

Ainda conforme a polícia uma equipe da Secretaria de Obras do município de Carneirinho, se deslocará até à ponte para fazer conserto provisório até que a reparação definitiva seja efetivada.

