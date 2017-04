Novas Informações da Dedetização na Cidade

A nossa reportagem entrou em contato com departamento de fiscalização da prefeitura municipal, para saber se a empresa Dedetizadora MaxLimp, da cidade de Gratos –CE, tinha autorização (alvará) para fazer este tipo de serviço na cidade. Após consultar o cadastro e pedido de alvará, constatou que a empresa acima mencionada e que usou de má fé contra pessoas na cidade, não tinha Alvará e nem licença da Vigilância Sanitária, para executar os serviços na cidade.

Por volta das 09 horas, ao retornar ao comercio que fica na Rua J, no Bairro Esperança, para ter mais detalhes do ocorrido, chegamos no momento em que outro homem, oferecia os mesmos serviços a proprietária do estabelecimento, desta vez de uma empresa identificada como DD Clin, da cidade de Campo Grande.

Usando dos direitos que a Constituição Federal confere ao cidadão, acionamos a Policia Militar e ao setor de fiscalização da prefeitura, onde constatou também que o vendedor não estava de posse do Alvará e nem seu patrão tinha feito o pedido na prefeitura.

Os fiscais e a PM, após orienta-lo e acionar o seu patrão, conduziram-no até ao Departamento da Prefeitura, onde está sendo feito os procedimentos corretos, para que a empresa possa trabalhar na cidade.

ATENÇÃO AO COMBINAR ANTES O PREÇO DOS SERVIÇOS

A Policia Militar e o setor de fiscalização da empresa, pede as pessoas que se quiser contratar os serviços da DD CLIN, que primeiro combinam o valor a ser pago, para que não haja divergência no momento do acerto.

A foto de capa é da empresa, que está irregular na cidade e que não tem autorização para esse tipo de serviço.

