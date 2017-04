MS normatiza pedido de uso emergencial de agrotóxicos contra lagarta que ataca a soja

No início de fevereiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a pedido do governo de Mato Grosso do Sul, decretou situação de emergência fitossanitária no estado em razão da Helicoverpa.

Na época, o governo apontou que a medida foi preventiva, já que haviam sido encontradas lagartas da espécie em lavouras de municípios de Mato Grosso e de que Goiás que ficam na divisa com Mato Grosso do Sul.

A normatização aponta que quando o produtor contatar a presença ou a iminência de ataque da praga, deverá protocolar pedido na Iagro para o uso emergencial do defensivo com uma série de documentos como anotação de responsabilidade técnica, por parte do profissional que vai orientá-lo, nota fiscal e receituário dos produtos, planilha com levantamento e monitoramento da praga e ainda ainda uma planilha para a aplicação do agrotóxico.