Começa neste sábado o Motocross em Chapadão do Céu

Começa nesse sábado dia 29 em Chapadão do Céu, segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross de 2017 com a presença dos melhores pilotos do centro oeste e alguns dos melhores do país.

Aproveitando que na segunda feira após a prova será feriado, pilotos de cidades mais distantes terão mais tempo para regressarem para casa sem a necessidade de o fazerem no domingo após a prova.

A pista construida ao lado do Lago das Garças, foi atualizada, adequando o ótimo traçado e todo terreno gramado às novas regras da FMG/CBM; já foram instalados os banheiros e sanitários para as equipes e pilotos nos boxes, as arquibancadas e camarotes para o publico, sinalização dos acessos rodoviários e internos da área de boxes e publico.

Os treinos livres acontecerão a partir das 10:00h da manhã de sábado 29/04, os treinos cronometrados (para as corridas só largam os 30 mais rápidos e a pole vale 01 ponto) a partir das 13:00h e a partir da 15:00h acontecerão as baterias da Nacional 230, das 65cc, da MX4 e dos Estreantes.

No domingo 30, a corrida terá inicio as 12 horas, com largada das primeiras baterias e após cada corrida será feita o pódio da entrega das premiações.

