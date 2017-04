Ex-zagueiro do Timão e técnico da SERC morre em SP

Às vésperas de decisão entre Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista uma perda triste para a memória do futebol. Faleceu nesta quarta-feira, em Itu, o ex-jogador Zé Eduardo, que era quarto zagueiro do time corintiano campeão de 1977, naquela decisão histórica com a mesma Macaca.

Ele tinha apenas 63 anos e faleceu vítima de câncer nos ossos. Batizado José Eduardo Toledo Pereira, o ex-zagueiro começou nas categorias de base do Parque São Jorge, onde passou a ter destaque nos anos 70, formando zaga ao lado de Darci, Moisés, Ademir Gonçalves, Amaral, Taborda entre outros.

O zagueiro atuou no Timão entre 1975 e 1980, participando de 179 partidas. Foi titular na campanha de 1977, mas não participou do terceiro jogo contra a Ponte Preta porque estava suspenso.

Participou de outros momentos históricos, como a invasão ao Maracanã, em 1976, no empate por 1 a 1 com o Fluminense e também foi campeão paulista em 1979, outra vez em cima da Ponte Preta.

Depois do Corinthians ele foi negociado com o Botafogo do rio de Janeiro. Também jogou no Náutico e no Ituano. Após encerrar a carreira, Zé Eduardo tentou ser treinador, mas teve poucas oportunidades.

Dirigiu equipes como o Ituano, Mirassol e o SERC Chapadão do Sul (MS) nos anos de 2004 à 2007. De algum tempo, ele não vinha bem de saúde. Fazia tratamento para combater o câncer. Não resistiu e faleceu nesta quarta-feira, 26.

Fonte: Futebol Interior

