Construção de acampamento de pesca e estrada rende multa de R$ 36 mil a fazendeiro em Paraíso das Águas

A construção de um acampamento de pesca e de uma estrada em uma fazenda em Paraíso das Águas, região nordeste de Mato Grosso do Sul, custou R$ 36 mil de multa ao dono da propriedade, autuado durante fiscalização realizada nesta sexta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, para que as obras fossem feitas houve desmatamento de matas ciliares. Além disso, as áreas de perservação permanente (APP) não eram totalmente conservadas. Em alguns locais, que deveriam ter 100 metros protegidos, por exemplo, não existiam sequer 10 metros, conforme constatou a PMA.