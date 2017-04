Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

NOVO MUNDO

Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Leopoldina impede que Patrício demita Lurdes e Dalva. Ubirajara se irrita com o comportamento de Piatã. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Patrício afirma que é inimigo de Dalva. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.

ROCK STORY

Lázaro consegue afastar os dois homens que estavam assediando Diana. Yasmin não aceita as explicações de Zac. Amanda rouba dinheiro de Luizão. Edith encontra o bilhete de despedida de Amanda. Glenda descobre que Amanda roubou dinheiro de Luizão. Nanda aparece na gravadora. Diana deixa Chiara sozinha em casa. Gui confirma para Zac que a pensão de Mariane foi depositada mensalmente. Zac fica chateado quando Gui faz insinuações sobre Mariane. Nanda é levada para uma clínica psiquiátrica.

A FORÇA DO QUERER

Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Dedé fica encantado com Ritinha. Rubinho faz uma surpresa para Bibi e Aurora fica tensa. Ruy fala para Amaro que contará para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Jeiza acha graça do jeito como Zeca fala com ela. Caio vê Eugênio deixar o apartamento de Irene. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Eugênio repreende Ruy. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Aurora questiona Caio sobre o empréstimo que Rubinho conseguiu. Ruy procura Cibele.

OS DIAS ERAM ASSIM

Alice e Renato fazem um casamento simbólico. Vitor impede Amaral de invadir o esconderijo. Maria e Leon se beijam. Vitor agride Amaral e é obrigado a voltar para casa. Vitor tem uma alucinação. Uma foto de Alice é divulgada na capa do jornal. Cora tenta acalmar Vitor. Vitor conta para Arnaldo que Renato levou Alice para o esconderijo de Gustavo. Maria e Leon decidem fingir que o encontro entre eles não aconteceu. Alice e Cátia deixam o esconderijo. Gustavo diz a Renato o nome da pessoa que ele encontrará no Chile. Amaral e seus capangas invadem a casa e implantam provas contra o médico e o irmão. Alice se surpreende ao encontrar a polícia em sua casa

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor ouve quando Rubi diz a Toledo que Alessandro é o pai do filho que está esperando. Ela completa dizendo que Alessandro é o grande amor de sua vida mas lhe convém que Heitor acredite que o filho é seu até que ela e Alessandro consigam se casar. Heitor, furioso, tenta asfixiá-la. Ele diz que já sabe que ela foi pra cama com Alessandro, verdadeiro pai do filho que está esperando. Rubi tenta negar, mas ele diz que ouviu sua conversa com Toledo. Diante da situação Rubi, cínica, responde que nunca o amou e que só se casou com ele por interesse. Ela acrescenta que está arrependida de ter desistido do amor de sua vida. Alessandro diz a Maribel que não aprova seu relacionamento com Ernesto. Heitor, arrasado, comenta com Helena que Rubi nunca o amou e diz que o enganou com Alessandro. Ela responde que agora terão a oportunidade de serem felizes. Os dois se beijam.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Jose Luis chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro com uma arma. Renato o diz que Pedro estava a ponto de agredir sua esposa. Pedro responde que eles só estavam conversando e que seria incapaz de agredi-la. Nadia concorda com o marido. Um homem encontra Maria e tenta seduzi-la. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel mata o homem e adverte Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, será morto. Renato diz a Nadia que não entende porque ela defendeu Pedro se ele estava a ponto de agredi-la. Nadia responde que está confusa. Pedro diz a Ezequiel que José Luis se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as terras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda, de imediato, que queimem todo o cultivo para apagar toda a evidência. Pedro ordena que ele não o faça, pois na Marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e é ele quem irá pagar pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios. O capitão Robledo diz a Jose Luis que já mandou um fiscal as terras de Alessandro. Pedro diz a Jose Luis que nas terras de Alessandro existem cultivos ilícitos, e isso o fará ser detido imediatamente. Jose Luis diz a Alessandro que a Marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Alessandro diz que não acredita que ele tenha sido capaz de inventar algo assim para impedir seu casamento com Montserrat. Jose Luis responde que não é invenção, mas uma realidade. Alessandro jura inocência e diz que Joaquim agiu por suas costas. José Luis responde que se é assim, não deve preocupar-se. Pedro diz a Joaquim que a Marinha descobriu os cultivos e irão deter Alessandro. Montserrat pergunta a Jose Luis o que acontece. Ele diz que ela deveria perguntar isso para Alessandro. Começa o casamento civil de Montserrat e Alessandro, bem como o batizado do pequeno Lauro. Maria, chorando, suplica a Adolfo que a ajude a sair da cadeia. Ele responde que não pode fazer nada, porque seu cunhado seria capaz de matá-lo. Maria pede que diga a Alessandro onde ela está. Adolfo responde que não pode falar. Além disso, ele diz que Alessandro acaba de se casar com Montserrat. José Luis diz a Alessandro que chegou o momento de detê-lo. Alessandro pede que ele lhe conceda dez minutos para falar com Montserrat. Montserrat se surpreende quando Alessandro diz que ela vai escutar muitas coisas, mas que essas não são verdades. Ele pede que ela jamais duvide de seu amor. Surpresa, ela pergunta o que está acontecendo e ele responde que José Luis o levará preso. Montserrat diz a José Luis que é muito baixa e vil sua maneira de vingar-se e o esbofeteia. O capitão Robledo diz a Amélia e Angélica que descobriram que nas terras de Alessandro se cultivam drogas, e que seu sócio, Joaquim, já está detido. Carlota diz a Ezequiel que Alessandro é inocente. Joaquim diz a Renato que Alessandro e ele estavam de acordo em tudo. Inclusive, planejavam assassinar Jose Luis. Pedro diz a Ezequiel que tem que se assegurar de que Joaquim não os denuncie. Victor diz a Montserrat que o advogado Cervera conseguiu que Alessandro espere julgamento fora da prisão. Alessandro jura a Montserrat que Joaquim o enganou e que ele é inocente. Ela diz que acredita nele. Renato diz a José Luis que Joaquim e Alessandro tinham planejado matá-lo para que não os atrapalhasse em seu negócio ilícito. Demetrio se surpreende ao ver Josefina com suas malas. Chorando, ela diz que seu irmão lhe tirou tudo e a expulsou de sua casa. O capitão Robledo diz a Alessandro que Joaquim já confessou sua culpa e só falta ele fazer o mesmo. Alessandro responde que jamais aceitará a culpa por algo que não fez.

CARINHA DE ANJO

Gustavo chega ao hospital preocupado com a saúde da filha. Dulce Maria fica mais calma ao saber que seu pai está no hospital. Juju grava um novo vídeo para seu vlog com Zeca e seu amigo, Viny, onde cada um canta a música do outro. Madre Superiora conversa com Bárbara e Frida sobre o ocorrido com Dulce e diz para que elas pensem bem da próxima vez. Frida diz para Bárbara que dessa vez elas exageraram. Nicole vai ao hospital e não gosta de ver Verônica. Nicole aproveita para dizer para Gustavo que foi ela quem resgatou Dulce e que sabe quem foi a responsável pelo acidente, mas Gustavo encerra o assunto e diz que cuidar de Dulce é a prioridade.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel pede a Tefo que o ensine a ser um assassino. Eysan leva Serdar à casa de Kenan e os dois discutem sobre a morte de Mert. Ezel começa a ter visões de Mert. Ramiz se opõe ao relacionamento de Ali e Azad. Ezel vai à casa de Kenan para matar Serdar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Henrique encontra Isaura e diz que não aceita o amor dela por Álvaro. Diogo consegue escrever uma carta para Tomásia. Tomásia e Álvaro chegam ao leilão. Leôncio os impedem de entrar e proíbe que o Sargento participe. Álvaro pede para Geraldo comprar Isaura. Sebastião se nega a comprar Isaura. Leôncio ordena que Belchior dê o lance mais alto. Leôncio ameaça matar Isaura. Leôncio tenta se suicidar. Sebastião pede para suspender o leilão e Leôncio pensa em casar Isaura com Belchior para dar-lhe a liberdade. Álvaro paga Belchior para chamar Isaura.

O RICO E LAZARO

Asher foge e tanta chamar Lior, mas o menino não consegue fugir do desabamento. Shamiran fica irritada ao ver que Evil ainda não se recuperou. Rebeca pede perdão aos pais. Asher consegue achar Lior e acaba o chamando de Benjamin. Neusta pede para Edissa se afastar de Joaquim. Zac fala de seu amor por Joana. Asher fala de seu passado com Lior. Joana e Asher sonham um com o outro. Evil começa a se entender com Shamiran. Nabucodonosor avisa que precisa ter uma conversa com o filho. Aspenaz interrompe o rei e avisa que o príncipe está cumprindo seu dever de homem. Joaquim avisa que não desistirá de Edissa. Asher vê um escravo morrendo. Joaquim pede conselho a Daniel. Amitis pede para ouvir a música de Hurzabum. Zabaia discute com Shag-Shag. Em conversa com Nabonido, Nitócris diz que chantageará Sammu-Ramat. Ilana avisa que visitará Zelfa. Asher é pego de surpresa e acaba sendo atacado por Rato.

