Câmara aprova Projeto que concede a “Comenda do Mérito Legislativo – Medalha José Ferreira da Costa”

Em sessão ordinária realizada na última segunda-feira, 24, os vereadores da Câmara de Costa Rica – MS, aprovaram em discussão única por unanimidade de votos o Projeto de Decreto Legislativo Nº 11, de 20 de abril de 2017, de autoria da Mesa Diretora da Casa de Leis que concede a “Comenda do Mérito Legislativo – Medalha José Ferreira da Costa” a personalidades.

Em razão dos bons e relevantes serviços prestados ao Município de Costa Rica, a “Comenda do Mérito Legislativo – Medalha José Ferreira da Costa” será concedida aos seguintes cidadãos abaixo:

• Antonio Barbosa da Costa, nome proposto pelo vereador Averaldo Barbosa da Costa;

• Antonio Furquim de Campos, nome proposto pelo vereador Lucas Lázaro Gerolomo;

• Antonio Pedrão Soler, nome proposto pelo vereador Waldomiro Bocalan;

• Augusto Terceros Galvis, nome proposto pelo vereador Ronivaldo Garcia Cota;

• Elizandra Thais Frezarin Rosa Matsumoto, nome proposto pelo prefeito municipal Waldeli dos Santos Rosa;

• Emerson Leandro Bortolozzi, nome proposto pelo vereador Antonio Divino Félix Rodrigues;

• Gebaldo Marciano Carrijo, nome proposto pelo vereador Rayner Moraes Santos;

• Hodeth Barbosa da Costa, nome proposto pelo vereador Jovenaldo Francisco dos Santos.

• João Carlos Navarrete, nome proposto pelo vereador José Augusto Maia Vasconcellos;

• Joice Meire Subtil de Melo, nome proposto pela vereadora Rosângela Marçal Paes;

• Mirian Aun Pincelli Carrijo, nome proposto pelo vereador Artur Delgado Baird;

• Odirce Platero de Souza, nome proposto pelo vereador Claudomiro Martins Rosa;

Também durante a sessão o presidente do Poder Legislativo Lucas Lazaro Gerolomo encaminhou as comissões competentes para análise e parecer, o Projeto de Lei Nº 1.171, de 10 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo que “autoriza o Município de Costa Rica, por meio do Poder Executivo Municipal, nos termos do Art. 123, Inciso I, c/c o Art. 171-A, ambos da Lei Orgânica do Município, a realizar as doações dos lotes urbanos que especifica”.

O presidente da Casa de Leis lembra ainda que não haverá sessão ordinária na segunda-feira, 1º, devido ao feriado nacional do Dia do Trabalhador. “Excecionalmente a sessão ordinária do dia 08 de maio será realizada na manhã de segunda-feira, a partir das 8h, uma vez que, estaremos realizando a sessão solene de entrega da “Comenda do Mérito Legislativo – Medalha José Ferreira da Costa” no período da noite, a partir das 19h”, finalizou Lucas Gerolomo.

* Assessoria- CMCR