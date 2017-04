A diretoria do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, fez o lançamento de um vídeo institucional, sobre a realização da maior feira agropecuária do MS, a Exposul.

O vídeo tem 2,22 minutos, traz depoimentos dos cantores que se apresentaram na festa, convidando para o grande show e apresenta o grande potencial que é a festa.

Para este ano, a diretoria já confirmou muitas novidades e que aos poucos estaremos divulgando nesse canal

