Servidores Municipais recebem salário de Abril nesta sexta-feira

O salário dos servidores municipais de Chapadão do Sul, referente ao mês de abril, estará disponível para saque nesta sexta-feira, 28. A informação foi confirmada pelo Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani.

De acordo com ele, o Prefeito João Carlos Krug decidiu promover a antecipação do pagamento para esta sexta-feira em função do feriado na segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, quando as repartições públicas municipais não terão expediente. Além disso, a antecipação do salário atende pedido dos servidores que estão planejando viajar no feriado.

*Assecom PMCS

