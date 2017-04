Secretária sofre tentativa de estupro dentro de escritório de advocacia em Paranaíba

Um home de 42 anos foi preso por estupro na forma tentada na manhã desta quarta-feira em Paranaíba (MS). O caso ocorreu na região central da cidade, mas o autor foi preso na Avenida Durval Rodrigues Lopes, também no centro.

Segundo o boletim de ocorrência a vítima, uma mulher de 27 anos, estava no seu local de serviço, um escritório de advocacia, quando se deparou com o homem já dentro do prédio tomando água.

Ao notar a presença da mulher o autor perguntou sobre a presença dos advogados do escritório, sendo informado que eles não estavam no local, mas que logo retornariam.

O homem, ainda segundo o registro de ocorrência, teria dito que iria aguardar e pediu para ir ao banheiro, momento em que enquanto era conduzido pela mulher ao local onde fica o banheiro, parou em sua frente, impedindo que ela seguisse e pedindo para que ela fizesse sexo com ele ali mesmo, de forma “rapidinha”, segundo relatou a vítima.

Assustada a mulher tentou sair do local enquanto tentava pegar o celular para pedir ajuda, e ao conseguir sair até a rua foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local.

O indivíduo tentou fugir, mas foi perseguido e imobilizado pela testemunha, que segurou o homem até a chegada dos policiais.

Na Delegacia foi constatado que o homem é reincidente na prática do crime, com o mesmo modo de ação.

*JP News

