Prêmio da Mega para aposta de Jaciara (MT) é maior que o orçamento do município para 2017

O prêmio da Mega-Sena que deverá ser pago a uma aposta feita em Jaciara, a 148 km de Cuiabá, é maior do que o orçamento do município para 2017. Enquanto o bilhete premiado deverá pagar R$ 101,4 milhões, a receita bruta estimada pelo Executivo municipal para este ano é de R$ 73,5 milhões.

Jaciara tem população estimada de 26,5 mil habitantes e tem entre as principais atividades econômicas a agricultura e a pecuária. O prêmio da Mega Sena equivale a 12% da soma das riquezas do município (PIB), que é de R$ 814 milhões, conforme dados do IBGE.