Neste sabado acontece em Figueirão o 3º Leilão em prol Hospital do Câncer

O Governo de Figueirão – MS por meio da Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado (29), a partir das 12 horas, o 3º Leilão pela Vida em prol do Hospital de Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande – MS.

O leilão será realizado no Tatersal da Chácara 3R. “É de grande valia a realização deste evento, pois colabora com Hospital Alfredo Abrão para que possa realizar e prestar os serviços de saúde para população” destacou o prefeito de Figueirão Rogério Rosalin.

Antes do leilão, haverá atendimento de prevenção com a equipe do Hospital do Câncer Alfredo Abrão e a equipe da UBS – Unidade Básica de Figueirão. A Secretaria Municipal de Saúde oriente os interessados nos atendimentos para entrarem em contato com a UBS pelo telefone (67) 3274-1128, pois alguns tipos de especialidades têm vagas limitadas.

Confira abaixo a Programação:

07h30 – Atendimento a população: Consulta de Psicologia, Consulta Urologia, Consulta de Dermatologia, Pequenas cirurgias e biópsia, Coleta de preventivo, Coleta de Sangue para PSA, Avaliação bucal, Atualização e emissão do cartão SUS, Vacinação e atualização de cadernetas de vacinas, Teste rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, Verificação de pressão arterial e teste de glicemia e orientações gerais;

09h00 – Inauguração da Ampliação da UBS-ESF e entrega de UTI Móvel;

11h30 – Encerramento dos atendimentos;

12h00 – Almoço no Tatersal da Chácara 3R;

13h00 – Leilão Beneficente em Prol do Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

