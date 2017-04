Ex-delegado de Costa Rica recebe homenagem pelo Costa Rica Sem Drogas’.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul – Dr. Marcelo Vargas Lopes recebeu em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (26), o Delegado Cleverson Alves dos Santos e a representante do projeto Caçadores de Bons Exemplos, Márcia Belo. No Mato Grosso do Sul, 17 projetos receberam o prêmio criado para dar destaque a boas ações e Dr. Cleverson – idealizador do projeto – foi homenageado pelo ‘Costa Rica Sem Drogas’.

O Costa Rica Sem Drogas é realizado pela Polícia Civil daquele município desde abril de 2011, e propõe, junto à sociedade, o debate sobre as novas formas de atuação do tráfico de drogas e sobre a luta do viciado em drogas legais e ilegais.

De acordo com o Delegado Cleverson, que hoje atua nas Delegacias de Pronto Atendimento da Capital, estima-se que o Brasil possua cerca de cinco milhões de usuários de crack. “São cinco milhões de pessoas que estão praticamente à margem da sociedade, pois não estão inseridas no mercado de trabalho e acabam por aumentar as mazelas sociais”, comentou.

Dr. Marcelo Vargas falou sobre a importância deste e diversos projetos desenvolvidos pelos Policiais Civis do Estado e sobre a intenção de aplicar essa e outras ações. “A Polícia Civil sempre apoiou ações de prevenção ao uso de drogas e contra a violência. Nossos policias estão engajados na atuação junto aos jovens como forma de prevenir a criminalidade”, destacou.

COSTA RICA SEM DROGAS

O projeto buscou a parceria da imprensa, escolas, religiosos, entidades filantrópicas, empresários para chamar a atenção para o tráfico de drogas que se alastrava assustadoramente no Município. Com a instalação de uma usina de álcool novos problemas surgiram e o projeto ajudou a reduzir os índices de violência.

A proposta era a prevenção com a ajuda da sociedade que se tornou parceira da polícia no combate ao tráfico de entorpecentes na cidade. O projeto inclui ainda a repressão policial aos traficantes, palestras em escola, associações, universidades e a recuperação de usuários.

CAÇADORES

O Caçadores de Bons Exemplos é composto pelo casal Iara e Eduardo que, conforme o próprio relato, “se cansaram de ouvir notícias ruins e resolveram tomar uma atitude”. Em seu site, eles explicam como, sem patrocínio e nenhum vínculo religioso ou político, venderam o apartamento e saíram em uma viagem, a partir de janeiro de 2011, pelo mundo em busca de bons exemplos.

Desde aquele ano, o casal, em 75 meses de expedição, já percorreu mais de 405.000 km e catalogou mais de 1.350 projetos por todos os estados brasileiros, com os objetivos de mostrar as soluções encontradas para o enfrentamento de problemas, sensibilizar outras pessoas a fazerem o mesmo e motivar os bons exemplos a continuarem no caminho do bem.

