Colisão na BR-262 matou dois servidores e aquaplanagem pode ser causa

A colisão entre um Siena e um C4 Pallas, na tarde desta quarta-feira (26), na BR-262, a 7 km de Ribas do Rio Pardo – 97 quilômetros de Campo Grande -, matou dois servidores da cidade de Água Clara, a 193 km da Capital. O prefeito do município, Edvaldo Alves de Queiroz, já está na cidade de Ribas para prestar assistência às vítimas e familiares.

Conforme a assessoria de imprensa de Água Clara, estavam no Siena a assistente social Greice de Andrade Vida e o motorista Jarbas Celestino, que morreram no local, e Diego Aparecido Ribas da Silva, que a princípio foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital de Ribas do Rio Pardo, e em seguida transferido em vaga zero para um Hospital de Campo Grande.

Os três estavam na Capital participando de uma reunião, conforme informou a Secretária de Assistência Social, Valéria Travain. “Estamos transtornados com essa triste notícia, em luto”, declarou.

Segundo informações de testemunhas presentes no local o acidente pode ter sido provocado por aquaplanagem, devido à chuva que atingia a região.

O C4 Pallas que colidiu de frente também é de Água Clara, o motorista identificado apenas como Wilian, é comerciante no município. Ele também recebeu os primeiros atendimento em um Hospital de Ribas do Rio Pardo, e foi transferido na sequência sob vaga zero à Capital.

O acidente foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e atendido pelo Samu, Corpo de Bombeiros e Perícia da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.O prefeito de Água Clara, Edvaldo Alves de Queiroz, já está na cidade de Ribas do Rio Pardo para prestar assistência às vítimas e familiares. “É com imensa tristeza que recebemos essa notícia, estamos aqui para dar toda assistência nesse momento de dor”, declarou o prefeito Tupete.