Projeto Oficina das Palavras é iniciado na Escola Pedra Branca

O projeto Oficina das Palavras, criado pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação, foi implementado na Escola Municipal Pedra Branca, na manhã desta terça-feira, 25.

A professora Sônia Simões Giacomelli entendeu a relevância do projeto da Secretaria e, por meio da atividade lúdica “Casa Amarela”, iniciou a implementação do projeto com seus alunos. Mostrando como a literatura, além de formativa, pode ser também divertida.

Os autores estudados no neste Projeto são os três poetas que dão nomes as escolas sul-chapadenses: Cecília Meireles, Érico Veríssimo e Carlos Drummond de Andrade, além de Manoel de Barros, que tem fortes laços com Mato Grosso do Sul.

