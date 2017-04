Prefeitura de Alto Taquari realiza eventos esportivos em comemoração aos 31 anos de emancipação do Município

O prefeito Ivan Borba convida a população e toda a região para estarem

presentes nas celebrações alusivas ao aniversário da cidade.

A cidade de Alto Taquari (MT) completará 31 anos de emancipação político-administrativa no dia 13 de maio. O prefeito Ivan Borba e seu secretariado estão organizando inúmeras celebrações para marcar esta data tão importante.

Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), por exemplo, serão promovidos diversos eventos esportivos durante todo o mês de maio. Para o dia 13 de maio, especificamente, estão sendo esquematizadas atrações artísticas e culturais, as quais serão divulgadas nos próximos dias.

O prefeito Ivan convida a população taquariense para estar presente nas festividades e estende o convite aos munícipes da região. “O cidadão de Alto Taquari é nossa maior riqueza. Por isso, proporcionaremos momentos de muito lazer e alegria ao nosso querido povo neste mês de maio, aniversário de Alto Taquari. Convido toda a comunidade para se envolver e marcar presença em nossos eventos. Convido ainda a população, autoridades e imprensa das cidades circunvizinhas para estar nos visitando neste período”, afirmou Borba.

Confira o cronograma esportivo:

• Futebol de Areia Feminino – 06 e 07 de maio

Local: Lago Municipal de Alto Taquari

Premiação:

1º Lugar – R$ 500,00 | Troféu e medalhas

2º Lugar – R$ 300,00 | Troféu e medalhas

3º Lugar – R$ 200,00 | Troféu e medalhas

As inscrições estão abertas. O custo é de R$ 50,00 por equipe.

• Torneio Aberto de Futevôlei – 06 e 07 de maio

Local: Lago Municipal de Alto Taquari

Premiação:

1º Lugar – R$ 500,00 | Troféus

2º Lugar – R$ 300,00 | Troféus

3º Lugar – R$ 200,00 | Troféus

Inscrições abertas. Custo de R$ 50,00 por equipe.

• Vôlei de Praia Aberto (Masculino e Feminino) – 13 e 14 de maio

Local: Lago Municipal de Alto Taquari

Premiação Masculino/Feminino:

1º Lugar – R$ 500,00 | Troféus

2º Lugar – R$ 300,00 | Troféus

3º Lugar – R$ 200,00 | Troféus

Inscrições abertas. Custo de R$ 60,00 por duplas.

• Torneio Aberto de Futebol Society – 20 e 21 de maio

Local: Miniestádio Valdir Vieira Campos

Premiação:

1º Lugar – R$ 2 mil | Troféu e medalhas

2º Lugar – R$ 1,5 mil | Troféu e medalhas

3º Lugar – R$ 900,00 | Troféu e medalhas

Inscrições abertas. Custo de R$ 200,00 por equipes.

• Corrida de Rua Rústica (10 km) – 28 de maio

Premiação e Troféus:

1º Lugar – R$ 500,00

2º Lugar – R$ 400,00

3º Lugar – R$ 300,00

4º Lugar – R$ 200,00

5º Lugar – R$ 100,00

Inscrições abertas. Custo de R$ 30,00 por atleta.

*As inscrições para todas as competições deverão realizadas presencialmente, com 1h de antecedência, no local de realização do evento esportivo. Ao chegar ao local, procure a comissão organizadora da SMEL.

Comissão Organizadora (Staff)

Marcão: (66) 9.9678.0052 – VIVO

Carlos Magno: (66) 9.9977.6227 – VIVO

Prefeitura de Alto Taquari: (66) 3496.1471

esporte@altotaquari.mt.gov.br

