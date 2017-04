Esposa do policial aposentado de Costa Rica que morreu em acidente na BR 163 não resistiu aos ferimentos

Uma triste noticias para os moradores de Costa Rica; Nessa madrugada, a Sra. Maria José, que tinha se envolvido em uma acidente na tarde de ontem (25), na Rodovia BR 163, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer nessa quarta-feira (26).

Ela estava internada em uma Unidade Hospitalar na Capital do Estado e foi levada após um grave acidente que tirou a vida do seu marido o policial aposentado de Costa Rica Valmir Fruto, de 62 anos.

Entenda o caso

Um grave acidente foi registrado no quilômetro 560 da BR-163, entre o Posto São Pedro e Bandeirantes.

A colisão frontal envolveu uma caminhonete S10, placas de Dourados, e um Corsa Sedan, com placas de Costa Rica, quatro pessoas sofreram ferimentos, sendo que uma quinta pessoa morreu no local o policial aposentado de Costa Rica Valmir Fruto, de 62 anos..

O motorista do Corsa, Valmir morreu no local, seu corpo permaneceu preso às ferragens, sua esposa que ficou gravemente ferida foi encaminhada para hospital que posteriormente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, na camionete estavam um casal e um filho, todos com ferimentos leves, também foram removidos ao hospital.

*Com Informações de MS Todo Dia e Edição de Noticias

Comentários