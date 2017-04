Deputados confirmam vinda a Figueirão, neste sábado, para ações em prol da saúde

Os deputado federal Luiz Henrique Mandetta (Dem), o estadual Beto Pereira (PSDB), e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Júnior Mochi (PMDB), confirmaram presença na inauguração da obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde Arindo Rodrigues da Silva, de Figueirão. O evento realizado pela Prefeitura Municipal de Figueirão, será neste sábado (29), às 9h, quando também será entregue oficialmente uma UTI Móvel ao município, conquistada por meio de emendas do Junior Mochi, juntamente com os deputados Onevan de Matos (PSDB), Beto Pereira, Mara Caseiro (PSDB) e Coronel Davi (PSC).

“A união das emendas é resultado do empenho dos vereadores e lideranças políticas que fizeram visitas aos gabinetes de todos os deputados mencionados, solicitando o empenho em prol do município de Figueirão”, esclarece o prefeito Rogério Rosalin.

O convite para o evento foi entregue pessoalmente ao presidente da Assembleia, pelo prefeito, que chamou a atenção do parlamentar para a realização do 3º Leilão pela Vida em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão, que acontecerá no mesmo dia 29, a partir das 13h.

“A confirmação no evento e a contribuição por meio de emendas é a maior demonstração de compromisso, que cada um desses deputados tem pelo município. É também a prova de que já acabou o período eleitoral e de que nossa atuação é, e sempre será, em benefício de Figueirão. Fico muito grato com o empenho dos deputados”, afirma o prefeito.

Referindo-se ao presidente da Assembleia Legislativa, Rosalin ressaltou que fez questão de realizar a visita ao deputado para convidá-lo para a inauguração e entrega. “Não mandei recado. Fiz questão de ir à Campo Grande para convidá-lo. Serão entregues à população figueirãoense mais de R$ 340 mil somente em investimentos na Saúde, uma das nossas maiores preocupações. Fico muito satisfeito em ser tão bem recebido pelo deputado e sua equipe”, reiterou.

3º Leilão pela Vida

O terceiro Leilão pela Vida, em Prol do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, de Campo Grande, será realizado no próximo sábado (29), no município de Figueirão. Com entrada franca, as atividades do leilão beneficente começam às 12h, com almoço, no Tatersal Chácara 3R, na rodovia MS-223.

O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Figueirão. Toda a renda será revertida para o Hospital. Antes e durante o leilão, o Hospital do Câncer e o Hospital Municipal de Figueirão prestarão assistência aos moradores, através dos serviços de coleta de sangue para exame de PSA, consulta de urologia, coleta de material para realização de preventivo, consulta de dermatologista, pequenas cirurgias e biópsias, avaliação bucal, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites.

Aos que já quiserem realizar doações, o Hospital do Câncer disponibilizou uma conta para depósito/transferência:

Fundação Carmem Prudente/MS

Bradesco

AG: 0073

C.C: 012233-5

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Maiores informações podem ser solicitadas pelo telefone: (67) 3274 1209.

*Assessoria de Comunicação

