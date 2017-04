“Costa Rica no combate ao uso de drogas” é tema de palestra no dia 09 de maio

Como parte da programação do 37º ano de emancipação político-administrativa de Costa Rica – MS a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza no próximo dia 09 de maio de 2017, a partir das 18 horas, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, mais uma reunião socioeducativa do Programa Bolsa Família.

A reunião é destinada a todos os beneficiários do programa, bem com a sociedade em geral onde será realizada uma palestra com a temática “Costa Rica no combate ao uso de drogas”.

Conforme a primeira-dama e secretária Áurea Maria Frezarin Rosa, a reunião tem como objetivo mobilizar os usuários do SUAS – Sistema Único de Assistência Social – e as famílias costarriquenses para assistirem a essa importante palestra que irá falar sobre “Costa Rica no Combate ao uso de Drogas”.

“Todos os beneficiários do Bolsa Família devem comparecer para cumprimento das condicionalidades do programa, sob pena de cancelamento do benefício”, alerta a coordenadora do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – Mirian Rodrigues Ribeiro.