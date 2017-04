Resumo dos discursos dos Vereadores em 24.04.2017

RESUMO DAS FALAS DOS VEREADORES DURANTE A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24.04.2017, ÀS 19H.

NEIFE VIDA (PR) – Líder do Prefeito

ÔNIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES

O Vereador Neife Vida informou que na semana que antecedeu, juntamente com o prefeito municipal Ivan Xixi (PMDB), o Vereador Fiotinho (PR), o Vereador Edson da Oficina (PMDB) e Marquinhos do Pouso Alto (PMDB), em Campo Grande (MS), se reuniram com os deputados estaduais Júnior Mochi (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB) e Amarildo Cruz (PT), onde garantiram a Emenda Parlamentar no valor de R$ 100 mil cada um, destinada para aquisição de um ônibus para o transporte de pacientes.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

ÔNIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES

Durante o uso de palavra o Vereador Fiotinho ressaltou a importância de não se “vender” para parlamentares durante a campanha e sim trocar o apoio por emendas e obras para o Município que representa. Exemplo disso, foi várias conquistas durante seu mandato, como a aquisição de uma cadeira odontológica destinada para o distrito de Pouso Alto, ainda em seu mandato anterior, que foi adiquira por meio de Emenda Parlamentar do deputado estadual Amarido Cruz (PT).

Enfatizou a importância da aquisição de um ônibus para transporte de pacientes.

ETAPA MOTOCROSS

Com o deputado Amarildo Cruz, o Vereador Fiotinho informou, que foi possível contar com seu apoio para viabilizar junto à Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul – FEMEMS, a realização de mais uma etapa de MotoCross em Paraíso das Águas, cuja data poderá ser informada em breve.

CURSO DE ARBITRAGEM E DANÇA DE SALÃO

Outra solicitação do Vereador é a realização de curso de arbitragem para interessados de Paraíso das Águas e a realização de dança de salão para todas as idades, em especial, aos idosos, que possam ter uma ocupação ao invés da ociosidade.

INDICAÇÃO

1-Solicitou ao Poder Executivo Municipal resposta aos ofícios encaminhados pela Casa de Leis, para informar se há por meio das indicações dos vereadores, a viabilidade técnica e econômica de atender as solicitações dos vereadores que são frequentes. Que haja maior diálago entre os poderes executivo e legislativo. Que os projetos e obras sejam apresentados em plenário.

2-Solicitou à Prefeitura Municipal que realize manutenção e obras no Cemitério Municipal de Paraíso das Àguas, com calçamento, plantação de gramas e a construção de uma capela para velório.

3-Solicitou à Prefeitura Municipal, a construção de quebra-molas em várias ruas e avenidas da cidade que necessitam com a máxima urgência, a fim de evitar acidentes.

4-Solicitou à Prefeitura Municipal a desapropriação de área aos redores do Município para que seja realizada a doação de terrenos para a construção de residências às famílias carentes e que seja disponibilizado uma área para a construção do Parque Industrial.

FIO DO POVO (PSB)

AMPLIAÇÃO NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS

O Vereador Fio do Povo convidou a todos os demais vereadores para se reunir com a diretoria dos Correios e Telégrafos em Campo Grande(MS), a fim de solicitar uma extensão no horário de atendimento da Agência dos Correios e Telégrafos de Paraíso das Águas, que atualmente trabalha em horário reduzido, dificultando o atendimento principalmente para os habitantes da zona rural que necessita realizar os serviços de postagem e banco postal na agência e que o horário de atendimento é imcompátivel para eles.

Fio do Povo lembra que a única maneira de se fazer movimentação via Banco do Brasil é por meio do Banco Postal dos Correios e, que o município ainda não dispõe de uma agência do Banco do Brasil.

RONALDO PANIAGO (PEN)

AMPLIAÇÃO NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS

Ao fazer uso de palavra, o Vereador Ronaldo Paniago também comentou a importância na ampliação do horário de atendimento da Agência dos Correios e Telégrafos de Paraíso das Águas. Disse que participará da reunião e se coloca a disposição para que seja ampliado o horário de atendimento, tendo em vista a extensa fila que se forma devido ao horário reduzido e que principalmente os moradores da zona rural são os mais prejudicados, que quando chegam à cidade, não conseguem encontrar a agência em funcionamento.

Foi feito o convite para a realização de um evento na igreja Assembleia de Deus – Missões, que inicia no próximo dia 05 de maio, com pregações, orações e louvores. Evento que é realizado todo o ano pela igreja.

