Paranaíba: Professora e família é atacada por dois cães da raça Pit Bull ao sair de festival de dança

Na noite desta segunda-feira (24), uma professora de dança, de 25 anos, foi atacada por dois cães da raça Pitu Bull, na região central da cidade de Paranaíba.

A professora saia de um festival de dança, quando por volta das 23 horas desta segunda-feira (24) dois cães a atacaram. Ao tentar ajudar a esposa, o marido da jovem, de 33 anos, também foi atacado pelos cachorros.

Ele conseguiu colocar a mulher dentro do carro e a filha, de 14 anos, em cima do teto do veículo. O colega da professora também subiu no teto do carro para não ser mordido pelos animais.

O marido da vítima ficou com lesões na panturrilha e na coxa, já a professora de dança sofreu lesões na coxa, no joelho da perna esquerda e abaixo dos glúteos. Depois dos ataques, os cães foram embora. Não há informações sobre quem seria o dono dos cachorros.