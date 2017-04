Prefeitura promoveu capacitação para profissionais da Saúde neste final de semana

Os profissionais da Atenção Básica e do Hospital Municipal participaram de capacitação neste final de semana, 22 e 23, na Fachasul.

Durante os dois dias foram realizados capacitações sobre: Qualificação em Acolhimento e Classificação de risco para redes de atenção à saúde e Qualificação no Atendimento em Urgência e Emergência para profissionais da Rede de Atenção às Urgências e Emergências

Os cursos foram promovidos pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com os profissionais do Núcleo de Educação Permanente em Gestão e Atenção à Saúde da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser de Campo Grande/MS.

O objetivo dos cursos é aprimorar as equipes de saúde que atuam na rede de atenção à saúde de nosso município no atendimento aos nossos usuários do SUS.

