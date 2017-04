Prefeitura de Alcinópolis lança Campanha do Agasalho 2017

A Prefeitura de Alcinópolis, Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) lançou nesta segunda-feira (24) a Campanha do Agasalho 2017.

O inverno começa apenas no mês de junho, mas a campanha já começou com o objetivo de recolher o máximo de peças possíveis para atender a todos os necessitados. “A ação é antecipada para dar tempo hábil de realizar a entrega das doações antes da chegada do frio”, ressaltou o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva.

Segundo a coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social, Andreia Gomes de Almeida, para a campanha apenas agasalhos devem ser doados, no entanto, aquelas pessoas que desejarem doar outras peças e até calçado, basta entregá-los no CRAS.

A campanha não tem prazo final e as doações podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta:

-Secretaria Municipal de Assistência Social

-CRAS, CREAS e Conviver.

-Unidade Básica de Saúde e Estratégia Saúde da Família.

-Prefeitura Municipal de Assistência Social.

Mais informações sobre a campanha entre em contato pelos telefones (67) 3260-1163 ou 3260-1232. Desapegue com solidariedade, pois a sua doação aquece o corpo e o coração.