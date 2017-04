Policial aposentado de Costa Rica morre e quatro ficam feridos em colisão na BR-163

Uma colisão frontal entre um veículo GM/Corsa e uma caminhonete S-10 deixou quatro pessoas feridas e um e matou o O policial militar aposentado de Costa Rica – MS Valmir Fruto, 62 anos.

O acidente ocorreu por volta das 15h, no km 560, da BR-163, em Bandeirantes, município a 60 km de Campo Grande.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na pista São Gabriel do Oeste/ Bandeirantes. O condutor do Corsa, ainda não identificado, teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária.

O condutor do Corsa,Valmir Fruto, 62 anos, com placas de Costa Rica, morreu no local e a esposa foi trazida, por socorristas da concessionária CCR MSVia, à Santa Casa de Campo Grande, em estado grave. Ambos ficaram presos às ferragens. O corpo do motorista ainda não foi removido para os trabalhos da Perícia da Polícia Civil.

Na S-10, segundo a CCR MSVia, estavam um casal, e o filho de 25 anos. A esposa do condutor e o rapaz foram levados para um hospital em São Gabriel. O motorista da S-10 sofreu um corte no rosto, acompanhou o socorro e não precisou de atendimento.

À PRF, o condutor da S-10 afirmou ter visto o momento em que o motorista do Corsa perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Para evitar o acidente, disse que tentou desviar para o acostamento, mas o carro de passeio foi para o mesmo sentido. Os veículos colidiram frontalmente.

A princípio, o trânsito ficou interditado no sentido a Campo Grande, mas o tráfego foi desviado pelo acostamento e segue lento.

(Matéria editada às 17h10 para inclusão de informações)

midiamax

Comentários