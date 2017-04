Motocross agita Chapadão do Sul neste final de semana

A cidade de Chapadão do Céu, que vai receber a segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross de 2017 nos próximos dias 29 e 30 de abril, vai se preparando para receber os melhores pilotos do centro oeste e alguns dos melhores do país.

Aproveitando que na segunda feira após a prova será feriado, pilotos de cidades mais distantes terão mais tempo para regressarem para casa sem a necessidade de o fazerem no domingo após a prova.

A pista já está recebendo as atualizações de todo ano, adequando o ótimo traçado e todo terreno gramado às novas regras da FMG/CBM; já estão sendo instalados os banheiros e sanitários para as equipes e pilotos nos boxes, as arquibancadas e camarotes para o publico, sinalização dos acessos rodoviários e internos da área de boxes e publico.

E os pilotos também já estão finalizando os preparativos para uma participação de uma etapa que promete ser bem disputada em todas as dez categorias do Campeonato.

Os pilotos deverão providenciar os documentos obrigatórios de todo ano para garantirem sua participação, o exame medico, o termo de responsabilidade e o termo de cessão de uso de imagem, sendo os três documentos para maiores e menores de idade (cujos modelos estão no site da FMG).

As inscrições deverão ser feitas no www.fmg.esp.br até na quarta feira 26/04 para ter direito a desconto, no sábado as inscrições serão feitas das 08:00 às 10:00h. sem desconto.

Os treinos livres acontecerão a partir das 10:00h da manhã de sábado 20/04, os treinos cronometrados (para as corridas só largam os 30 mais rápidos e a pole vale 01 ponto) a partir das 13:00h e a partir da 15:00h acontecerão as baterias da Nacional 230, das 65cc, da MX4 e dos Estreantes.

No café da manha, que será servido para os pilotos e equipes no domingo, vai acontecer o sorteio da segunda minimoto oferecida pela Rapozão Racing e Protork, também serão sorteados os pneus da Rinaldi e roupas da IMS dentre os pilotos que participaram de todas as sete etapas do Campeonato de 2016 e estiverem presentes ao sorteio.

Esta ação em conjunto com os patrocinadores faz parte do plano de contingencia e incentivo para os pilotos participantes do Campeonato Goiano de Motocross.

Outra ação de incentivo está dirigida aos pilotos das 50cc e 65cc, onde não é cobrada taxa de inscrição, além de ser oferecida premiação pecuniar ate o 5º colocado e também troféus até o 10º colocado destas categorias. (em 2016 o campeão ganhou uma minimoto da Protork/Rapozão Racing).

Nas demais categorias a premiação em dinheiro será para os dez primeiros da Nacional 230, Estreantes, Intermediaria e MX3; na MX1 e MX2 a premiação será até o 15º; na MX4 e na Junior a premiação em dinheiro será até o quinto colocado. Em troféus a premiação será até o 10º em todas as categorias. Se constituindo esta premiação provavelmente na melhor e um destaque em campeonatos estaduais de todo País.

Comentários