Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Positivo momento astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo decanato para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

TOURO – Este dia, deverá favorecer nos assuntos familiares e questões financeiras. Procure ser previdente quanto aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

GÊMEOS – Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que tragam benefícios.

CÂNCER – Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar importante e, por isso, você enfrentará situações confusas ao ter que solucionar uma questão de grande importância com perseverança, paciência e otimismo.

LEÃO – Excelente momento para experiências psíquicas e para desvendar segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer esporte aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.

VIRGEM – Vênus neste dia vai lhe dar inúmeras e ótimas chances de progresso social e financeiro. Sua predisposição para os negócios está exaltada. Alegrias provocadas por oportunidade ligadas ao setor social.

LIBRA – Período de maior isolamento, mas favorável para a meditação e o contato com aspectos profundos de seu psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia, além da habitual. Permanece, contudo, a confiança no trato com o dinheiro e o trabalho.

ESCORPIÃO- Grande entusiasmo com o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão ser tomadas e, desde que as direcione de forma construtiva, serão fonte de bons resultados práticos e financeiros. Um novo empreendimento profissional poderá ser iniciado.

SAGITÁRIO – Momentos de tranquilidade, de harmonia e de recuperação psíquica em seu lar. Segurança interior e aumento de firmeza de caráter. Certas dúvidas que lhe são peculiares não irão perturbar você. Sentimentos amorosos confundidos por situações estranhas e enganosas.

CAPRICÓRNIO – Mudanças na organização do cotidiano, nos estudos e no convívio com as pessoas. Procure não apenas se divertir, mas também definir o que quer. Até que isso se resolva, haverá a possibilidade de atritos na família.

AQUÁRIO – Novos planos para a sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com personalidades de nossa sociedade.

PEIXES – Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá contatos pessoais que poderão ser altamente proveitosos. Fase benéfica para solucionar problemas familiares, para a vida amorosa e lucrar em negócios.

