EJA nas Escolas do Campo de Chapadão do Sul obtém grande adesão dos alunos

As realizações das aulas do EJA, Educação de Jovens e Adultos, promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul está sendo um sucesso. A implementação das aulas na Cecilia Meirelles e principalmente nas escolas do campo estão motivando os alunos e aumentando nitidamente a autoestima dos mesmos.

O trabalho é realizado pela Secretaria de Educação, através do trabalho do secretário Guerino Perius, além da diretora das escolas do campo, Vânia Quirino e seu adjunto Lucas Rodrigues.

EJA em Chapadão do Sul

As aulas começaram na primeira segunda-feira de abril, 03 e são realizadas na Escola Municipal Cecília Meireles, na Escola do Campo de Ribeirão e no Assentamento Aroeira, acontecendo no período noturno. Foram registradas mais de 200 matrículas, segundo a Secretaria de Educação.

Na semana passada foi realizada uma semana motivacional, onde os alunos receberam diversas palestras, foram sorteados com brindes e no encerramento foi realizada uma janta. Na Escola Cecília Meireles, quase todos os matriculados estavam presentes na semana motivacional, totalizando quase 100 participantes.

São quatro fases que equivalem ao ensino fundamental. Nas últimas duas fases são ofertadas, na Cecília Meireles e na IACO, cursos profissionalizantes na área elétrica e industrial, durante o tempo de estudo.

Assecom PMCS

Comentários