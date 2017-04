25ª Exposul: Conheça as Candidatas a Rainha

O Sindicato Rural de Chapadão do Sul divulgou nesta terça-feira (25), as três Candidatas a Rainha da 25° Exposul, são elas: Letícia Portes Castro, Vitória D. dos Santos e kathyn Eduarda Gomes Barbosa.

Nesse ano o dinheiro arrecadado com as candidatas a Rainha e Princesa da 25º Exposul será totalmente em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a diretoria do Sindicato Rural passou a entidade toda a arrecadação para a obra da construção de sua sede em Chapadão do Sul.

A 25ª Exposul, será realizada nos dias 31 de maio a 04 de junho.

Os shows serão os seguintes: Quarta-feira (31) Marília Mendonça – Quinta-feira (01), Zé Neto & Cristiano – Sexta-feira (02), Rio Negro & Solimões – Sábado (03), Fernando & Sorocaba – Domingo (04) Final do rodeio profissional e queima de fogos.

As credencias para 25° Exposul já está a venda nos pontos de vendas e o primeiro lote vai até o próximo dia 15. Os pontos de vendas são: Escritório do Sindicato Rural, Restaurante Tradição Gaúcha, Eliane Confecções e Treko & Tarekos

Candidata: Letícia Portes Castro

Data de nascimento: 03/07/2000

Pais: Roni e Jackeline

Padrinhos: Sergio Menin e Andrea Menin

Candidata: Vitória D. dos Santos

Data de nascimento:08/06/2001

Pais: Carlos Komatsu e Aline dos Santos

Padrinhos: Alline Tontini e Ary Barros

Candidata: kathyn Eduarda Gomes Barbosa

Data de nascimento: 15/08/2000

Pais: Sidnei Ferreira Barbosa & Cristiane Gomes P. Barbosa

Padrinhos: Kayo Bianchessi e Rafaela Horn

