Costa Rica sediará o evento mais glamoroso do Mato Grosso do Sul que acontece no dia 06 de maio

O maior evento da beleza feminina de Mato Grosso do Sul será sediado em Costa Rica – MS, no dia 06 de maio a partir das 21 horas no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” – este evento elegerá a Miss Mato Grosso do Sul “Be Emotion” 2017 e que posteriormente concorrerá ao Miss Brasil “Be Emotion”.

Segundo informações do coordenador Estadual do Miss MS Warner Willon o evento já conta com 20 candidatas participaram do Miss “Estamos organizando tudo com carinho, para que no dia seja um evento de muita elegância e glamour para Costa Rica e região”, falou.

O Miss MS 2017 contará com a presença da Miss Brasil 2016 Raíssa Santana, a atual Miss Sul-mato-grossense Yara Volpe, jornalistas, colunistas e empresários de vários Estados.

Anderson Ferreira Dias presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial, Agropastoril de Costa Rica destacou a venda de mesas e a participação da população “Adquira sua mesa entre em contato com Associação pelos telefones 3247-1974/1107, além ser muito importante a participação de Costa Rica por ser um evento que entrará para história da cidade”, finalizou.

Miss Mato Grosso do Sul “Be Emotion” 2017 é uma realização de Warner Willon, ACRIACRI e conta com apoio da Administração Municipal por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.