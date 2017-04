COD Apreende carro e prende ladrão que seguia para Chapadão do Sul.

Dois carros roubados em Brasília e que seguiriam – provavelmente – para Chapadão do Sul em direção ao Paraguai foram interceptados pelo COD no município de Cachoeira Alta (GO). A equipe “COD Estrada Sudoeste e Dia à Base” montou barreira na estrada quando o condutor do Hyundai HB20 placas PAD-5504 tentou fugir após desobedecer a ordem de pare.

O veículo saiu da pista de rolamento e o condutor escondeu-se no meio do mato. Logo atrás seguia o Fiat Strada placas JIH-3979 (ambos de Brasília) conduzido pelo menor M. J. T. P. M. (17). Os policias logo confirmaram que os dois carros eram roubados e estavam com as placas alteradas.

Um deles tinha a placa original da cidade de Bela Vista/MS de numeração OOK-3921. O COD segue com intenso patrulhamento na cidade de Caçú bem como nas fazendas adjacentes, dando continuidade às diligências visando a captura do segundo suspeito. A ação do outro lado da divisa também protege Chapadão do Sul da entrada ou saída de contrabandistas, traficantes e puxadores de veículos roubados ou furtados em Mato Grosso do Sul e Goiás. (Fonte COD)

