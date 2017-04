Cavalgada de Alcinópolis atraiu centenas de pessoas no 25º aniversário

a 19ª Cavalgada em comemoração aos 25 anos de Alcinópolis atraiu pessoas de várias regiões e até de outros estados. A importante manifestação cultural teve início no Clube do Laço Retiro Novo, onde cavaleiros e amazonas desfilaram pelas ruas da cidade a paixão pela vida simples do campo. Ao todo foram 10 comitivas a cavalo e 13 equipes de caminhão.

Após o percurso, toda a população e visitantes foram recepcionados no Salão Paroquial, onde foi servido gratuitamente o almoço com churrasco. “Todos os anos participamos deste almoço e hoje ficamos muito contentes em perceber que o bom e velho churrasco está de volta”, disse Aparecido de Lima, de Coxim.

Segundo o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, o churrasco foi uma reivindicação da população atendida com muito carinho. “Estou muito feliz em perceber que deu tudo certo e que as pessoas estão contentes, aproveitando cada evento que programamos com cuidado e respeito, pensando no entretenimento e diversão de cada cidadão e visitante que passou por Alcinópolis neste fim de semana”, explicou Dalmy.

Além da primeira-dama Ana Lúcia de Assis, dos secretários municipais e vereadores de Alcinópolis, participaram também da cavalgada e do almoço o deputado federal Henrique Mandetta e a deputada estadual Mara Caseiro, que participaram da entrega de troféus a todas as equipes.

“Alcinópolis está fazendo as pazes com a população. Dalmy é um homem simples, mas com sonhos grandes e em 100 dias já mostrou a que veio. Contem comigo também para ajudar no desenvolvimento de Alcinópolis”, disse o deputado que confirmou recentemente que irá destinar ao município mais de R$400 mil em emendas parlamentar.

